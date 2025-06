Ein seltenes Mondspektakel erwartet uns: Der Erdbeermond steht am 11. Juni besonders tief am Horizont.

1/2 Am Mittwochabend lohnt sich der Blick in den Himmel. (Archivbild) Foto: Shutterstock

Darum gehts Erdbeermond am 11. Juni: Besonderes astronomisches Phänomen zu beobachten

Name stammt von nordamerikanischen Ureinwohnern, nicht von der Farbe

Mondaufgang in der Schweiz ab 21.30 Uhr, nächster Tiefstand 2043

Jessica von Duehren Ressortleiterin Desk/Teamlead News

Vollmond sorgt bei vielen Menschen für Schlafstörungen. Dieses Mal lohnt es sich allerdings, wach zu bleiben: Am 11. Juni um 22.09 Uhr erleben wir den sogenannten Erdbeermond – und der steht so tief über dem Horizont wie seit 2007 nicht mehr.

Dahinter steckt ein astronomisches Phänomen, das nur alle rund 18 Jahre auftritt: der sogenannte Major Lunar Standstill. Dabei verändert sich die Neigung der Mondbahn zur Erdachse – und sorgt dafür, dass der Vollmond besonders weit südlich aufgeht. Das lässt ihn am Horizont riesig und besonders eindrucksvoll erscheinen.

Nächster Tiefstand erst 2043

Der Name Erdbeermond hat übrigens nichts mit der Farbe zu tun. Wer also einen rötlich gefärbten Mond erwartet, wird enttäuscht. Der Name stammt nicht von der Farbe, sondern von den nordamerikanischen Ureinwohnern. Für sie läutete dieser Vollmond die Zeit der Erdbeerernte ein. In Mitteleuropa ist er auch als Rosen‑ oder Honigmond bekannt – weil er oft in warmem, goldigem Licht erscheint.

Der Mondaufgang in der Schweiz beginnt am Mittwochabend ab 21.30 Uhr – am schönsten ist er in klarer Sicht in Richtung Südost. Wer das Naturspektakel verpasst, muss sich lange gedulden: Der nächste vergleichbare Tiefstand kommt erst 2043!

So lange müssen wir aber trotzdem nicht auf ein weiteres Himmelsspektakel warten: Am 7. September findet die nächste Mondfinsternis statt – die Verdunkelung mit dem typisch kupferfarbenen Blutmond wird auch von der Schweiz aus sichtbar sein, wie Meteo News schreibt.