Ein 39-jähriger Mann aus Kehrsatz BE stand erneut vor Gericht wegen des mutmasslichen Mordes an seiner Frau. Nach einem Urteil von 20 Jahren Haft hat er Berufung eingelegt. Das Obergericht bestätigte den Entscheid der Vorinstanz.

Lukas D. muss wegen Mord an Ehefrau (†29) 20 Jahre ins Gefängnis

Angeklagter bestreitet Tat, behauptet Frau habe sich selbst getötet

Ursprüngliches Urteil: 20 Jahre Haft für angebliches Erdrosseln im Schlaf

Rund drei Jahre nach dem mutmasslichen Mord an seiner Ehefrau (†29) stand Lukas D.* (39) erneut vor Gericht. Der Mann aus Kehrsatz BE wurde im August 2024 zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren verurteilt. D. hat das Urteil jedoch weitergezogen. Am Mittwoch hat das Berner Obergericht den Schuldspruch vollumfänglich bestätigt.

Vor dem Obergericht machte der Angeklagte dann von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch.

Lukas D. soll Ehefrau erdrosselt haben

Der Schweizer soll Luiza D. im Dezember 2022 in der gemeinsamen Wohnung erdrosselt haben. Der Mann hat die Tat stets bestritten. Seine psychisch angeschlagene Frau habe sich selbst das Leben genommen, betonte der Angeklagte damals vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland.

Das Gericht sah es hingegen als erwiesen an, dass der angehende Rettungssanitäter seiner Frau das Beruhigungsmittel Dormicum verabreichte und sie dann im Schlaf erdrosselte. Er wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt.