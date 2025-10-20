Im Dezember 2022 starb die junge Luiza D. in Kehrsatz. Ihr Hals war mit Kabelbindern zugeschnürt. Die erste Instanz verurteilte den Ehemann zu 20 Jahren Haft wegen Mordes. Nun geht der Berufungsprozess los.

Darum gehts Lukas D. steht erneut vor Gericht wegen Mordes an seiner Ehefrau

Angeklagter bestreitet Tat, Gericht sieht Verabreichung von Dormicum und Erdrosselung

Erstinstanzliches Urteil: 20 Jahre Freiheitsstrafe, Obergericht entscheidet am Mittwoch

Rund drei Jahre nach dem mutmasslichen Mord an seiner Ehefrau (†29) steht Lukas D.* (41) erneut vor Gericht. Der Mann aus Kehrsatz BE wurde im August 2024 zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren verurteilt. D. hat das Urteil jedoch weitergezogen.

Der Mann soll Luiza D. im Dezember 2022 in der gemeinsamen Wohnung getötet haben. Der Mann hat die Tat stets bestritten.

Seine psychisch angeschlagene Frau habe sich selbst das Leben genommen, betonte der Angeklagte damals vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland.

Er verabreichte offenbar Dormicum

Das erstinstanzliche Gericht sah es hingegen als erwiesen an, dass der angehende Rettungssanitäter seiner Frau das Beruhigungsmittel Dormicum verabreichte und sie dann im Schlaf erdrosselte.

Der gläubige Christ und Anhänger einer Freikirche habe eine aussereheliche Beziehung gehabt. Anstatt reinen Tisch zu machen, und dabei sein Gesicht zu verlieren, habe er einen Suizid seiner Ehefrau vorgetäuscht.

Nun beugt sich das bernische Obergericht über den Fall. Es wird sein Urteil am Mittwoch bekannt geben.