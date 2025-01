Der heutige Rocker-Prozess in Bern rückt die mächtigsten Motorrad-Gangs ins Rampenlicht – von den «Hells Angels» bis zu den «Broncos». Welche Rockerbanden sind in der Schweiz aktiv?

Hells Angels haben bis zu 200 Mitglieder in der Schweiz

Heute Montag beginnt in Bern der Rocker-Prozess und versetzt die Bundesstadt in einen Ausnahmezustand. Acht von 22 Rockern der Hells Angels oder der Bandidos, die nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung 2022 vor Gericht standen, fechten das Urteil an. 10 Busse und gut ausgerüstete Polizisten sind vor Ort, denn Szenen wie beim Prozess vor weniger als drei Jahren, als es vor dem Gerichtsgebäude zu Handgreiflichkeiten zwischen Mitgliedern der verfeindeten Banden kam, sind zu befürchten.

Rockergangs sind stark hierarchisch aufgebaut und befolgen ihre eigenen Regeln – mehrere Ableger sind in der Schweiz aktiv. Die Gangs, die den Besitz eines Motorrads vorschreiben, sind international organisiert und werden für Gewalt-, Vermögens- und Drogendelikte verantwortlich gemacht.

Hells Angels

Von den Rockerbanden in der Schweiz haben ganz klar die Hells Angels, die in sogenannten Chapter (Ortsgruppen) organisiert sind, das Sagen. Es soll hierzulande bis zu 200 Mitglieder und noch mehr Anwärter auf eine Mitgliedschaft geben. Vor etwas mehr als 50 Jahren siedelte sich die erste Ortsgruppe an. Grund für öffentliche Machtdemonstrationen gab es Jahrzehnte lang nicht, bis sich die Bandidos ansiedelten. Die weltweit bekannte Motorrad-Gang wurde 1948 in den USA gegründet.

Bandidos

Die zweitgrösste Rockeingruppierung sind die Bandidos mit bis zu 50 aktiven Mitgliedern in der Schweiz. Auch sie hat ihren Ursprung in den USA. Die Gang ist hierzulande seit 2021 aktiv und verfügt derzeit über sechs Ableger. Die Rivalität zwischen den beiden Gangs ist dadurch begründet, dass sich die Bandidos nicht den Hells Angels unterordnen wollen. Denn wer in der Schweiz einen eigenen, lokalen MC gründen will, ist auf die Erlaubnis der «Hells Angels» und anderer Grosspatch-Motorradclubs angewiesen. Gemäss dem Bundesamt für Polizei Fedpol ist die Situation nach wie vor angespannt, da die Banden untereinander um Territorien kämpfen. Vereinzelt kommt es zu öffentlichen Machtdemonstrationen und gewalttätigen Auseinandersetzungen.

Broncos

Daneben gibt es in der Schweiz noch einige kleinere Rocker- oder rockerähnliche Gruppierungen. So sind die Broncos in der Schweiz schon fast so lange aktiv wie die «Höllenengel», die beiden Gangs sind sich freundschaftlich gesinnt. Die Rockergruppierung gibt sich gerne seriös, allerdings sassen auch schon Mitglieder in Untersuchungshaft. Wie Blick-Recherchen ergaben, sind sie offenbar im Inkasso-Geschäft tätig und treiben für ihre Auftraggeber Geld ein.

Outlaw MC

Rocker, die dagegen kaum in Erscheinung treten, sind die Mitglieder der Gang Outlaw MC. Diese wollten 2010 in Baden AG Fuss fassen, doch bei der Gründungsfeier kam es zu einer Schlägerei mit den Hells Angels und einer Strafaktion in einem Pub. Der Club stammt ursprünglich aus den USA und wurde 1935 im Bundesstaat Illinois gegründet.

Bahoz, ehemals Sondame

Eine weitere berüchtigte Rockergruppe ist die kurdische Bahoz (kurdisch für Sturm). Ursprünglich entstand die Strassengang – wie ihren Vorgänger-Organisationen Sondame und Red Legion – im deutschen Bundesland Baden-Württemberg. Es handelt sich um einen Zusammenschluss von Männern, die in den Jahren 2019 bis 2022 die Zürcher Polizei in Schach hielt. Die Liste der Vorwürfe gegen Bahoz ist lang: Drogenhandel, Körperverletzungen und versuchte Tötung, zudem soll sie Verbindungen ins Rotlichtmilieu haben. Verfeindet sind sie mit mehreren Gruppierungen. So kursierte 2015 ein Video, das ein Sondame-Mitglied zeigte, das eine verbrannte Jacke der verfeindeten Rockergruppe United Tribunes zeigte.

United Tribunes

Die deutsche Secondo-Gang United Tribunes gehört zu den mächtigsten Rockergruppen. Ihr Netzwerk erstreckt sich über weite Teile Europas – von Schweden bis nach Italien, von der Türkei bis in die Schweiz. Die Mitglieder sind hauptsächlich balkanstämmige Kampfsportler und Türsteher. Nach Angaben der Hells Angels soll sich die Gang jedoch aufgelöst haben. Ob dem tatsächlich so ist, ist unklar.

Osmanen Germania

Auch ein grosser Feind der Kurden-Gang: wenig überraschend die Osmanen Germania, die ultranationalistischen Erdogan-Anhänger in Rockerkluft. Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 ist die Gruppe die am schnellsten wachsende Rockerbande Europas. Auch in der Schweiz soll die Gang mehrere Hundert Mitglieder gross sein. Szene-Beobachter befürchten, dass die Rocker direkte Verbindungen in den türkischen Machtapparat haben.