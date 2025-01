In der kommenden Woche

Die Polizeiwache am Waisenhausplatz bleibt als eine von fünf Wachen geöffnet.

Auf einen Blick Polizeiwachen im Kanton Bern nächste Woche grösstenteils geschlossen

Gerichtsprozess und YB-Match verursachen zusätzliche Belastung für die Polizei

Im Kanton Bern bleibt nächste Woche der Grossteil der Polizeiwachen von Montag bis Freitag geschlossen. Der Grund ist ein Gerichtsprozess und ein YB-Match, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitgeteilt hat.

Von Montag bis Donnerstag findet im Amtshaus ein mehrtägiger Gerichtsprozess statt, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Vor Gericht stehen verfeindete Rockergruppen.

Wachen an diesen Standorten bleiben offen

Am Mittwochabend empfangen die Young Boys in der Champions League Roter Stern Belgrad. Die Polizei steht an beiden Anlässen mit einem «sichtbaren Dispositiv» im Einsatz, wie sie weiter schrieb.

Die beiden Anlässe bedeuten für die Polizei eine Mehrbelastung. Aus diesem Grund habe Kommandant Christian Brenzikofer entschieden, dass der Grossteil der Wachen im ganzen Kanton geschlossen bleibt. Offen bleiben einzig die Wachen Bern-Waisenhaus, Biel, Moutier, Interlaken und Thun.