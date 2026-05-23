Janine EnderliRedaktorin News
Feuer auf der Grütschalp im Berner Oberland: Leserreporter machten am Samstag Aufnahmen, die eine grosse Rauchentwicklung in einem Waldgebiet zeigen.
Kurz nach 14 Uhr habe er einen grossen Brand beobachtet, schildert Blick-Leser Stefan A.* gegenüber Blick. «Es gab Feuer, die Löscharbeiten sind voll im Gang.» Auch ein Helikopter sei im Einsatz.
Polizei bestätigt Einsatz
Die Berner Kantonspolizei bestätigt einen Brand in dem Gebiet auf Blick-Anfrage. Die Feuerwehr wurde aufgeboten.
* Name bekannt