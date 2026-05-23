Leser beobachteten am Samstag auf der Grütschalp im Berner Oberland einen grossen Waldbrand. Die Polizei und die Feuerwehr sind im Einsatz.

Janine Enderli Redaktorin News

Feuer auf der Grütschalp im Berner Oberland: Leserreporter machten am Samstag Aufnahmen, die eine grosse Rauchentwicklung in einem Waldgebiet zeigen.

Kurz nach 14 Uhr habe er einen grossen Brand beobachtet, schildert Blick-Leser Stefan A.* gegenüber Blick. «Es gab Feuer, die Löscharbeiten sind voll im Gang.» Auch ein Helikopter sei im Einsatz.

Polizei bestätigt Einsatz

Die Berner Kantonspolizei bestätigt einen Brand in dem Gebiet auf Blick-Anfrage. Die Feuerwehr wurde aufgeboten.

* Name bekannt