Die Schweiz schwitzt. Eine Hitzewelle bringt Temperaturen über 30 Grad und Tropennächte ins Land. Meteorologen warnen, dass die extreme Hitze bis Ende Juni anhalten könnte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Schweiz erlebt eine Hitzewelle mit Temperaturen über 30 Grad.

Meteorologen erwarten heisses, trockenes Wetter bis Ende Juni.

Meteo Schweiz warnt: Juni könnte Rekordzahl von Hitzetagen erreichen.

Janine Enderli Redaktorin News

Eine massive Hitzewelle überrollt die Schweiz. Während einige sich über das sommerliche Wetter freuen, ächzen andere bereits jetzt unter den rekordverdächtigen Temperaturen.

Für Letztere gibt es eine schlechte Nachricht. Die heisse Phase dauert noch länger an, wie der Wetterdienst Meteo News auf X schreibt. «Gut möglich, dass wir uns an das heisse und meist trockene Wetter bis Ende Monat gewöhnen müssen», prognostizieren die Meteorologen.

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Intermezzo am Freitag

Die Temperaturen aktuell sind hoch. In mehreren Regionen könnten Juni-Rekorde geknackt werden. Für viele Regionen des Landes hat Meteo Schweiz eine Hitzewarnung herausgegeben. Dauert diese Periode noch länger an, könnte es so viele Hitzetage im Juni geben wie noch nie.

Hitzetage sind Tage, an denen es über 30 Grad warm wird. Und wenn es in der Nacht nicht unter 20 Grad abkühlt, nennt man das eine «Tropennacht».

Ein kleines Intermezzo gibt es wohl am Freitag. Aufs Wochenende werden teils kräftige Gewitter erwartet. Bereits ab Samstag sollte sich die Wetterlage jedoch wieder beruhigen.