Autofahrerin kracht frontal in Lieferwagen

Schwerer Unfall am Dienstagnachmittag im Ligerztunnel auf der A5: Ein Auto prallte frontal mit einem Lieferwagen zusammen. Die Fahrerin wurde verletzt, der Tunnel blieb stundenlang gesperrt.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Dienstagnachmittag ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der A5 bei Ligerz ein.

Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Auto von La Neuveville BE herkommend auf der A5 in Richtung Biel unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen geriet es im Ligerztunnel von seiner Fahrbahn ab und kollidierte anschliessend auf der Mittellinie frontal mit einem entgegenkommenden Lieferwagen.

Beim Unfall wurde die Autofahrerin verletzt. Anwesende Drittpersonen leisteten Erste Hilfe, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Sie wurde anschliessend mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Die Lenkerin des Lieferwagens blieb unverletzt. Beim Unfall trat zudem Öl aus dem verunfallten Auto aus. Aufgrund des starken Ölaustritts musste die Fahrbahn aus Sicherheitsgründen durch das Tiefbauamt des Kantons Bern und Angehörige der Berufsfeuerwehr Biel gereinigt werden.

Tunnel für mehrere Stunden gesperrt

Aufgrund der Bergungs- und Unfallarbeiten wurde der Ligerztunnel in beide Richtungen für mehrere Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde in dieser Zeit durch Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern über Thielle und Gals umgeleitet. Neben Einsatzkräften der Kantonspolizei Bern standen auch Angehörige der Berufsfeuerwehr Biel, ein Ambulanzteam, das Tiefbauamt des Kantons Bern sowie ein Abschleppdienst im Einsatz.

Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs sind im Gang.