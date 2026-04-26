In der Nacht auf Sonntag kam es in Dübendorf zu einem Brand. Ein Grossaufgebot an Feuerwehr, Ambulanz und Feuerwehr sind seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. Fünf Personen konnten sich eigenständig aus dem Haus retten.

Angela Rosser Journalistin News

Gegen 1.30 Uhr am frühen Sonntagmorgen wurde der Zentrale der Kantonspolizei Zürich ein Brand in Dübendorf gemeldet. «Als die Rettungskräfte eintrafen, stand das Haus bereits in Vollbrand», erklärt Mediensprecher Ralph Hirt gegenüber BRK-News.

Er sagt auch, dass sich die fünf Personen, die sich in dem Haus befunden haben, in Sicherheit bringen konnten. «Sie konnten sich rechtzeitig aus dem Haus retten und blieben unverletzt.»

Übergreifen auf Autowerkstatt verhindert

«Die Feuerwehr bekämpfte den Brand umgehend, brachte ihn rasch unter Kontrolle und verhinderte erfolgreich ein Übergreifen auf die angebaute Autowerkstatt», sagt Hirt.

Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. «Die Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen». Aufgrund des noch laufenden Einsatzes können auch noch keine genauen Angaben zur Höhe des Schadens gemacht werden. Hirt rechnet aber Stand jetzt damit, dass der entstandene Schaden «gemäss ersten Schätzungen» die Höhe von einer Million übersteigen dürfte.

Grossaufgebot vor Ort

Aufgrund der Meldung wurde ein Grosseinsatz mit mehreren Feuerwehren, Rettungskräfte sowie ein Grosseinsatz der Polizei disponiert, sagt der Mediensprecher.