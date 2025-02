In Winterthur flüchtete ein Jugendlicher mit seinem frisiertem Töff vor der Polizei. In einem Video hielt er seine gefährliche Fluchtfahrt fest. Viel gebracht hat ihm das nicht. Die Polizei erwischte ihn wenig später doch noch.

Am Montag schnappte die Winterthurer Polizei einen Bub (15), der mit seinem Töff durch Winterthur raste. Zuerst entzog sich der Teenager auf seiner Strolchenfahrt jedoch der Kontrolle, wie die Polizei in einer entsprechenden Mitteilung schreibt.

Der junge Mann fiel der Patrouille der Stadtpolizei Winterthur kurz nach 15.30 Uhr beim Bahnhof Winterthur auf. Um der Kontrolle zu entgehen, fuhr er durch verschiedene Strassen der Innenstadt aber auch über Radwege und durch die Fussgängerzone.

Gefährliche Aktion auf Video festgehalten

Seine Flucht vor der Polizei hielt der Jugendliche auf Video fest. In der Aufnahme wird klar ersichtlich, wie gefährlich diese Aktion war. Im Stadtpark konnte der Lenker schliesslich durch eine Patrouille der Kantonspolizei Zürich angehalten werden. Dem Jugendlichen wurde der Lernfahrausweis abgenommen und das Kleinmotorrad wurde sichergestellt.

Damit, dass er seine wilde Fahrt auch noch selber gefilmt und auf Tiktok gestellt hat, habe er wohl ein «Eigengoal» geschossen, sagt Mediensprecher der Stadtpolizei Winterthur Michael Wirz auf die Frage, ob man Kenntnis von dem Video habe. Er sagt, dass es immer wieder solche Trends auf Tiktok oder in anderen sozialen Medien gebe, die jemand meint, nachmachen zu müssen. «Wie man aber sieht, lohnt es sich nicht, sich selbst und andere dermassen zu gefährden», sagt Wirz.

Mit frisiertem Töff vor Polizei geflüchtet

Der Raser soll sich im Anschluss bei dem Betreiber der Instagram-Seite «szeneishwintiblog» gemeldet haben. In einem Video erklärt dieser, dass der Jugendliche ihm erzählt habe, wie er die zivile Polizeistreife erkannt und daraufhin sein Nummernschild weggeklappt hätte, um unerkannt zu flüchten. Weiter soll er auch verraten haben, dass sein Gefährt frisiert, also aufgemotzt sei.

Sein Plan schien zunächst auch aufzugehen. Es habe so ausgesehen, als hätte er die Polizei abgehängt, wie er erzählt. Nur leider sei ihm dann das Benzin ausgegangen. So soll der Jugendliche gezwungen gewesen sein, im Stadtpark auszuharren, worauf er von der Polizei festgenommen und vernommen wurde. Er wird sich nun vor der Jugendanwaltschaft verantworten müssen.



Er kündigt laut dem Beitrag auf Instagram aber auch an, nicht aufzuhören und noch mehr solche Videos zu drehen und zu veröffentlichen.