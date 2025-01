Am Mittwochabend hat in St. Gallen ein Autolenker mit seinem Fahrzeug eine 16-Jährige verletzt. Ohne ihr zu helfen, fuhr der Unbekannte mit seinem weissen Auto weg. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

1/2 Am Mittwoch wurde eine 16-Jährige auf einem Zebrastreifen angefahren. Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Auf einen Blick 16-Jährige auf Zebrastreifen angefahren, Lenker flüchtet, ohne Hilfe zu leisten

Unfall auf Oberstrasse in St. Gallen: Polizei sucht Lenker von weissem Auto

Vorfall ereignete sich kurz nach 19.30 Uhr, Mädchen erlitt leichte Verletzungen

Christina Benz Redaktorin News

Eine 16-jährige Fussgängerin ist am Mittwochabend auf der Oberstrasse in St. Gallen von einem unbekannten Autolenker angefahren worden. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung – der Unfallverursacher fuhr weiter.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 19.30 Uhr stadtauswärts auf Höhe der Liegenschaft Nr. 200. Die 16-Jährige wollte die Strasse auf einem Zebrastreifen überqueren, als es zur mutmasslichen Kollision mit einem weissen Auto kam. Laut ersten Erkenntnissen hatte das Fahrzeug ein St. Galler Nummernschild sowie eine Werbeaufschrift. Der Lenker oder die Lenkerin setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Die Stadtpolizei St. Gallen sucht Personen, die Angaben zum Fahrzeug, zur lenkenden Person oder zum genauen Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 071 224 60 00 entgegen.