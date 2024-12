Die Kantonspolizei Freiburg bittet den Fahrer des Unfallautos, sich zu melden. (Symbolbild) Foto: LUKAS LEHMANN

Auf einen Blick Fussgängerin (16) von Auto angefahren, Fahrer flüchtet in Remaufens FR

Dunkle Mercedes-A-Klasse als mutmassliches Unfallfahrzeug identifiziert

Unfall ereignete sich am Montag um 18.20 Uhr nahe dem Bahnhof

Marian Nadler Redaktor News

Am Montag, gegen 18.20 Uhr, wurde eine Jugendliche (16) auf dem Fussgängerstreifen an der Route du Tratel, in der Nähe des Bahnhofs von Remaufens im Kanton Freiburg, von einem Auto angefahren. Das fehlbare Fahrzeug, das von Châtel-St-Denis in Richtung Bossonnens unterwegs war, ergriff die Flucht.

Kurz nach diesem Vorfall hielt ein Autofahrer, der die Szene beobachtet hatte, an und unterhielt sich mit der Jugendlichen, bevor er seine Fahrt fortsetzte. Die Jugendliche, die in der Region wohnhaft ist, wurde leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungsergebnissen handelt es sich beim fehlbaren Auto um eine dunkle Mercedes-A-Klasse, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Der Lenker des Autos der Mercedes-A-Klasse, das in den Unfall verwickelt war, sowie allfällige Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Freiburg, unter der Nummer 026 347 01 17 in Verbindung zu setzen.