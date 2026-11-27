Bei einem Cyberangriff auf den Transportdienstleister Planzer sind Daten von Paketempfängern gestohlen worden, darunter solche von Galaxus-Kunden. Der Onlinehändler warnt vor Betrugsversuchen.

Darum gehts Bei einem Cyberangriff auf Planzer wurden Daten von Paketempfängern, auch von Galaxus, gestohlen

Zu den gestohlenen Daten zählen Namen, Adressen, Paketnummern und verschlüsselte Portalzugänge

Galaxus warnt vor Betrugsversuchen, die Zahl der betroffenen Kunden und Sendungen ist noch unklar

Daniel Macher Redaktor News

Kunden des Onlinehändlers Galaxus müssen aufpassen: Nach einem Cyberangriff auf den Schweizer Transportdienstleister Planzer sind persönliche Daten von Paketempfängern in fremde Hände geraten. Betroffen sind auch Bestellungen bei Galaxus.

Wie der Onlinehändler am Mittwoch mitteilte, wurden bei dem Angriff unter anderem Paketnummern, Namen, Liefer- und E-Mail-Adressen sowie teilweise Telefonnummern gestohlen. Die jüngsten betroffenen Sendungsdaten stammen laut Digitec Galaxus von Anfang 2023.

Die eigenen Systeme seien nicht angegriffen worden, betont das Unternehmen. Auch die Auslieferung der Pakete laufe weiterhin normal. Dennoch warnt Galaxus vor gefälschten E-Mails, SMS und Telefonanrufen, die sich auf vermeintliche Paketlieferungen beziehen. Kriminelle könnten die gestohlenen Informationen nutzen, um besonders glaubwürdige Betrugsversuche zu starten.

Brack nicht betroffen

Auch Planzer bestätigt den Datendiebstahl. Neben Transportauftragsdaten seien verschlüsselte Zugangsdaten zum Kundenportal für Versender entwendet worden. Diese habe das Unternehmen vorsorglich deaktiviert. Nicht betroffen seien hingegen das separate Paket-Empfängerportal sowie Zahlungs- und Finanzdaten.

Wie viele Kunden und Sendungen konkret betroffen sind, ist bislang unklar. Planzer hat interne und externe IT-Forensiker mit der Untersuchung beauftragt. Zudem wurden das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) und der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) informiert. Eine Strafanzeige ist angekündigt.

Entwarnung gibt es für Kunden von Brack.ch: Der Onlinehändler sei vom Datendiebstahl nicht betroffen. Auch Sendungsdaten aus der Zusammenarbeit mit Quickpac seien nach bisherigen Abklärungen nicht gestohlen worden.