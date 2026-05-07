Am Donnerstagmorgen platzt in Muttenz BL der Schlauch eines Anhängers. In der Folge läuft eine stinkende Flüssigkeit in der Nähe des Bahnhofs aus. Die Gegend musste für kurze Zeit gesperrt werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Muttenz lief am Donnerstagmorgen stinkende Flüssigkeit aus einem Transporter aus

Es handelte sich um aufgekochte Speisereste, nicht um Gülle

Die St. Jakobsstrasse war ab 8 Uhr für 2 Stunden gesperrt

Mattia Jutzeler Redaktor News

«Ich glaube, in Muttenz ist heute Morgen Gülle ausgelaufen. Der ganze Dorfkern ist gesperrt», meldet Blick-Leser Meinrad S. am Donnerstag. «Es hat heftig gestunken!»

Tatsächlich gab es in Muttenz am Donnerstagmorgen einen Unfall mit einer stinkenden Flüssigkeit. «Es handelte sich dabei aber nicht direkt um Gülle, sondern um aufgekochte Speisereste und Rüstabfälle», erklärt ein Sprecher der Polizei Basel-Land. Das übel riechende Gebräu sei ausgelaufen, weil der Schlauch eines Transporters geplatzt sei.

Ein weiterer Blick-Leser meldete ebenfalls einen Vorfall an der Rennbahnkreuzung in Muttenz. Er hielt den spektakulären Moment mit seiner Kamera fest. Das Bild zeigt, wie eine braune Flüssigkeit aus dem Traktor-Anhänger austritt und meterhoch in die Luft spritzt.

Verkehr wurde umgeleitet

Die Panne sorgte für kleinere Einschränkungen im Morgenverkehr der Region. Die St. Jakobsstrasse in Muttenz war ab 8 Uhr für kurze Zeit gesperrt, damit die Sauerei geputzt werden konnte. Die Pendlerinnen und Pendler wurden über andere Strassen umgeleitet, führt die Polizei weiter aus.

Um 10 Uhr war der Spuk dann auch wieder vorbei. «Mittlerweile ist alles wieder sauber», meldete Meinrad S. Auch der üble Gestank sei mittlerweile wieder ganz verflogen.