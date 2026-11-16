Am Montagmorgen gegen 10 Uhr lösten sich an der Nordwand des Gspaltenhorns in den Berner Alpen Gestein, Eis und Schnee. Der Kabinenführer Roger A. beobachtete den Abgang aus nächster Nähe.

Darum gehts Am Montag gegen 10 Uhr lösten sich an der Gspaltenhorn-Nordwand Gestein, Eis und Schnee ab

Ein Kabinenführer sah den Abgang von der Schilthornbahn zwischen Birg und Schilthorn aus der Nähe

Verletzt wurde niemand, Ursache und Umfang der Massen aus Gestein, Eis und Schnee sind offen

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Am Montag hat sich am Gspaltenhorn in den Berner Alpen ein Abgang von Gestein, Eis und Schnee ereignet. Gegen 10 Uhr lösten sich an der Nordwand des Berges Gestein, Eis und Schnee und donnerten talwärts.

Beobachtet wurde das Ereignis von Roger A.* (63), Kabinenführer der Schilthornbahn. Er war gerade von der Station Birg in Richtung Schilthorn unterwegs, als ihm plötzlich etwas auffiel. «Ich habe die Lücke plötzlich gesehen», erzählt A.

«So noch nie gesehen»

Die Spuren des Abgangs sind ihm nicht entgangen. «Man sieht den Schuttkegel», sagt der Kabinenführer. Fotos zeigen die Abbruchstelle in der Bergflanke und Material, das in Richtung Tal donnerte.

Verletzt wurde niemand. «Es ist so weit hinten im Tal, dass niemand verletzt wurde», erklärt A. Der erfahrene Bahn-Mitarbeiter kennt die Bergwelt rund um das Schilthorn gut – doch das hat ihn überrascht: «Ich bin schon vier Jahre hier und habe das in dieser Form so noch nie gesehen.»

Was genau den Abgang ausgelöst hat und wie gross die Massen aus Gestein, Eis und Schnee sind, ist derzeit noch offen. Die Abteilung Naturgefahren des Amts für Wald und Naturgefahren (AWN) bestätigt, dass sich heute Morgen um 10.11 Uhr am Gspaltehore in Richtung Sefinen ein Felssturz ereignet hat. Das Volumen des Abbruchs wird grob auf einige zehntausend Kubikmeter geschätzt. Über mögliche Schäden liegen derzeit keine Informationen vor. Das AWN geht jedoch nicht davon aus, dass Schäden entstanden sind. Das Ereignis ereignete sich in einem Gebiet, das nicht von Menschen genutzt wird.

* Name geändert.