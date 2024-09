Grosser Rat BE Grosser Rat nicht zufrieden mit BLS-Gesetzesvorschlag der Regierung

Der Grosse Rat hat am Donnerstag in erster Lesung über das Gesetz debattiert, das künftig die Beteiligung des Kantons an der BLS regeln soll. Die von der Geschäftsprüfungskommission (GPK) vorgeschlagenen Änderungen kamen im Parlament gut an.