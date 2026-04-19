Verletzte Person in Glattbrugg ZH

Am Sonntagabend rückt die Polizei mit einem Grossaufgebot nach Glattbrugg ZH aus. Laut den Beamten kam es zu einem Zwischenfall mit mindestens einer verletzten Person.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Schussabgabe in Glattbrugg ZH. Wie «20 Minuten» berichtet, habe ein Anwohner in einem Wohnblock kurz nach 17 Uhr einen Schuss gehört. Die Polizei sei kurz danach mit einem Grossaufgebot in der Gemeinde aufgetaucht.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Einsatz, stellt allerdings klar, dass bei dem Vorfall keine Schusswaffen zum Einsatz kamen. Die Einsatzkräfte hätten eine verletzte Person in der betroffenen Wohnung gefunden. Weitere Informationen werden aufgrund der laufenden Ermittlungen noch nicht kommuniziert.

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