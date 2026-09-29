Grosse Störung bei Spotify

Wie auf allestörungen.ch sichtbar ist, werden heute Nachmittag zahlreiche Probleme mit der schwedischen Musik-App Spotify gemeldet. Auf X schreibt der Status-Account von Spotify, dass die Probleme bekannt seien und man dem nachgehe. Zahlreiche Userinnen und User beschweren sich auf der Social-Media-Plattform über die Störung.

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