Am Dienstagnachmittag ist in der Zürcher Gemeinde Buchs ein Brand ausgebrochen. Die Kantonspolizei bestätigt einen entsprechenden Einsatz. Laut Leserreportern brennt es in einer Autoverwertungsfirma.

Marian Nadler Redaktor News

Schwarze Rauchwolke über Buchs ZH: Am Dienstagnachmittag brennt es in der Gemeinde. Die Kantonspolizei Zürich hat auf Anfrage von Blick einen laufenden Einsatz bestätigt. Wo genau es brennt und was genau brennt, ist noch unklar. Aufnahmen von Leserreportern zeigen dichten schwarzen Rauch, der sich zu einer Rauchsäule formte.

Auch die Alertswiss-App warnt vor dem Brand und rät der Bevölkerung, Türen und Fenster zu schliessen.

Laut Leserreportern ist der Brand in der örtlichen Autoverwertungsfirma ausgebrochen. Auf der Website schreibt die Firma: «Bei der Verwertung von Autos montieren wir alle noch brauchbaren Stücke ab und lagern sie ein. Teile wie Pneus und Batterien, die nicht ins Altmetall gehören, entsorgen wir separat.»

+++ Update folgt +++