Seit Montagabend brennt es im Wald im Gebiet Cima della Trosa oberhalb von Cardada. Die Löscharbeiten werden fortgesetzt. Wanderwege sind gesperrt und auch von anderen Aktivitäten am Berg wird abgeraten.

Angela Rosser Journalistin News

Der Hausberg von Locarno, Cardada Cimetta, ist besonders für Ausflüge und sportliche Aktivitäten beliebt, weil er sich in der Nähe der Stadt befindet. Dort ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen.

Wie «Tio» schreibt, handelt es sich um einen Grossbrand. Die Löscharbeiten dauern auch am Dienstag noch an, was Bilder von Lesern bestätigen. Der Informations- und Warndienst der Schweiz Alertswiss hat am Dienstag eine Meldung verschickt und über die aktuelle Lage informiert. Aufgrund des Feuers und des Einsatzes der Feuerwehr sind unter anderem mehrere Wanderwege gesperrt. Auch von anderen Aktivitäten, wie zum Beispiel Gleitschirmfliegen und Speedflying, wird abgeraten.

Ein Leser aus der Region erzählt, dass die Notrufzentrale über 100 Anrufe erhalten habe. «Es hat die ganze Nacht nach Rauch gerochen», sagt er. Auch am Dienstagmorgen kann er von seinem Zuhause aus die Löscharbeiten mitverfolgen.

Über die Brandursache ist aber noch nicht viel bekannt. Nach der heftigen Hitzewelle gilt im Tessin und weiten Teilen der Schweiz die höchste Trockenheitswarnstufe. Der Bund warnt auch vor Waldbrandgefahr.

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