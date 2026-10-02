Schülerin auf Fussgängerstreifen in Zizers GR angefahren

Am Donnerstag ist auf einem Fussgängerstreifen in Zizers eine Schülerin von einem Personenwagen angefahren worden. Der Lenker setzte seine Fahrt fort.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Die 13-Jährige war am Donnerstag kurz nach 13 Uhr auf dem Weg zur Schule. Als sie die Deutsche Strasse H3 auf Höhe der Einmündungen Pfaffengässli und Vialstrasse auf dem Fussgängerstreifen überqueren wollte, wurde sie von einem in Richtung Trimmis fahrenden Auto erfasst.

Der Autolenker hielt kurz an und fuhr, ohne sich um die Schülerin zu kümmern, weiter. Am Freitag begab sich die 13-Jährige in ärztliche Behandlung und meldete den Vorfall der Kantonspolizei Graubünden. Diese sucht den Lenker des dunklen Autos sowie Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt der Verkehrsstützpunkt Chur unter Telefon 081 257 75 80 entgegen.