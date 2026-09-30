Darum gehts
- Die Polizei Graubünden untersucht Unfall am 7. September 2026 in St. Moritz
- Polen verstrickten sich in Widersprüche
- Betroffen: Weisser Renault Master mit polnischen Kontrollschildern; Hinweise erbeten
Am Montag, 7. September 2026, kurz vor 2.45 Uhr erhielt die Kantonspolizei Graubünden die Meldung zu einem Verkehrsunfall auf der Via Grevas in St. Moritz.
Die Polizeipatrouillen trafen auf einen Lieferwagen, welcher mit einem Verkehrsteiler kollidiert war. Die polnischen Fahrzeuginsassen liefen nach der Kollision weg, konnten jedoch nach und nach ausfindig gemacht werden.
Diesen Fragen geht die Polizei jetzt nach
Sie verstrickten sich in Widersprüche, auch in Bezug darauf, ob ein zweites Fahrzeug beteiligt gewesen war. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte beim Polizeistützpunkt Oberengadin-Bergell, Telefon 081 257 76 80.
Beim Unfallfahrzeug handelt es sich um einen weissen Renault Master mit polnischen Kontrollschildern. Von Interesse ist auch, ob dieses Fahrzeug bereits am Tag zuvor im Engadin gesehen wurde.