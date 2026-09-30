Am ersten Septembermontag ist es in St. Moritz zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Hergang ist unklar. Die Fahrzeuginsassen verstrickten sich in Widersprüche, weshalb die Kantonspolizei Graubünden Zeugen sucht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Polizei Graubünden untersucht Unfall am 7. September 2026 in St. Moritz

Polen verstrickten sich in Widersprüche

Betroffen: Weisser Renault Master mit polnischen Kontrollschildern; Hinweise erbeten

Janine Enderli Redaktorin News

Am Montag, 7. September 2026, kurz vor 2.45 Uhr erhielt die Kantonspolizei Graubünden die Meldung zu einem Verkehrsunfall auf der Via Grevas in St. Moritz.

Die Polizeipatrouillen trafen auf einen Lieferwagen, welcher mit einem Verkehrsteiler kollidiert war. Die polnischen Fahrzeuginsassen liefen nach der Kollision weg, konnten jedoch nach und nach ausfindig gemacht werden.

Diesen Fragen geht die Polizei jetzt nach

Sie verstrickten sich in Widersprüche, auch in Bezug darauf, ob ein zweites Fahrzeug beteiligt gewesen war. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte beim Polizeistützpunkt Oberengadin-Bergell, Telefon 081 257 76 80.

Beim Unfallfahrzeug handelt es sich um einen weissen Renault Master mit polnischen Kontrollschildern. Von Interesse ist auch, ob dieses Fahrzeug bereits am Tag zuvor im Engadin gesehen wurde.