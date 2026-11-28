In St. Moritz GR sind Unbekannte am Samstagmorgen mit einem Auto durch das Schaufenster einer Dior-Filiale gefahren. Ob es ein Unfall war oder etwas gestohlen wurde, ist unklar. Die Polizei ist noch im Einsatz.

Darum gehts Unbekannte fuhren am Samstagmorgen mit einem schwarzen VW durch das Dior-Schaufenster in St. Moritz

Die Kantonspolizei Graubünden bestätigt den Vorfall, der Polizeieinsatz vor Ort dauert noch an

Ob es ein Unfall war und ob etwas gestohlen wurde, ist unklar, das Geschäft war damals geschlossen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Aufregung in St. Moritz GR am Samstagmorgen. Unbekannte sind mit einem dunklen VW durch das Schaufenster einer Filiale der Luxusmarke Dior gekracht. Die Polizei bestätigt einen entsprechenden Vorfall auf Anfrage. Fotos eines Blick-Reporters vor Ort zeigen, wie das Auto mitten in der Filiale steht. Das Schaufenster wurde komplett durchschlagen.

Noch ist unklar, ob es sich um einen Unfall gehandelt hat. Die Kantonspolizei Graubünden kann aktuell nicht bestätigen, dass es bei dem Vorfall zu Diebstählen kam. Der Einsatz läuft noch. Der Laden war zum Zeitpunkt des Vorfalls geschlossen.