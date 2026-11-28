Darum gehts
- Unbekannte fuhren am Samstagmorgen mit einem schwarzen VW durch das Dior-Schaufenster in St. Moritz
- Die Kantonspolizei Graubünden bestätigt den Vorfall, der Polizeieinsatz vor Ort dauert noch an
- Ob es ein Unfall war und ob etwas gestohlen wurde, ist unklar, das Geschäft war damals geschlossen
Mattia JutzelerRedaktor News
Aufregung in St. Moritz GR am Samstagmorgen. Unbekannte sind mit einem dunklen VW durch das Schaufenster einer Filiale der Luxusmarke Dior gekracht. Die Polizei bestätigt einen entsprechenden Vorfall auf Anfrage. Fotos eines Blick-Reporters vor Ort zeigen, wie das Auto mitten in der Filiale steht. Das Schaufenster wurde komplett durchschlagen.
Noch ist unklar, ob es sich um einen Unfall gehandelt hat. Die Kantonspolizei Graubünden kann aktuell nicht bestätigen, dass es bei dem Vorfall zu Diebstählen kam. Der Einsatz läuft noch. Der Laden war zum Zeitpunkt des Vorfalls geschlossen.