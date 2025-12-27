Ein Schwein sorgte am Samstag in Chur für Chaos: Der Eber entkam auf der A13 aus einem Anhänger. Nach einer 20-minütigen Sperrung konnte das Tier eingefangen und die Autobahn wieder freigegeben werden.

Darum gehts Ein Schwein blockierte am Samstag die A13 bei Chur

Das Tier wurde widerwillig eingefangen und zurück in Anhänger verladen

Die Autobahn war etwa 20 Minuten gesperrt

Ein Schwein hat in Chur am Samstag die Autobahn lahmgelegt. Der Eber ist auf der A13 aus einem Anhänger «ausgestiegen», wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag berichtete.

«Da ist ein Schwein auf der Autobahn bei Chur»: Jene Meldung sei kurz vor 10 Uhr eingegangen, teilte die Polizei auf Facebook mit.

Etwas benommen gewesen

Das Tier liess sich demnach etwas widerwillig einfangen. Nach einer rund 20-minütigen Sperrung konnte die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Der Eber sei zwar etwas benommen gewesen, ansonsten aber wohlauf, hiess es weiter. Er wurde wieder in den Anhänger verladen und setzte seine Reise fort.

