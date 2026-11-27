In Riom auf Gemeindegebiet Surses hat sich am Donnerstagnachmittag auf schneebedeckten Strassen ein Selbstunfall mit einem Personenwagen ereignet. Der Lenker hatte grosses Glück, dass er nur leicht verletzt wurde.

Janine Enderli Redaktorin News

Bei einem Selbstunfall in Riom auf Gemeindegebiet Surses GR ist am Donnerstagnachmittag ein 54-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Der Mann war um 12.45 Uhr talwärts in Richtung Cunter unterwegs, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

Ausgangs Riom geriet der Personenwagen auf der schneebedeckten Strasse ins Schleudern. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich zweimal einen Abhang hinunter. Dem Lenker gelang es, aus dem weiter talwärts rutschenden Fahrzeug zu springen.

Fahrer läuft zu Fuss zur Hauptstrasse

Der Wagen fuhr danach führerlos weiter. Nach insgesamt 300 Metern kam er wieder auf den Rädern zum Stillstand. Der 54-Jährige lief zu Fuss zur Hauptstrasse, wo ihn Passanten nach Hause brachten.

Später begab sich der Mann zur Kontrolle ins Spital nach Savognin. Laut Polizei hatte er grosses Glück, dass er nur leicht verletzt wurde. Das total beschädigte Auto musste mit einem Kran geborgen werden.