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Reiseveranstalter erzählt vom Unfall
«Die Pferde wurden immer schneller»

Bei einem Ausflug einer Reisegruppe kam es am Samstagnachmittag zu einem tödlichen Unfall im Rosegtal.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Aktualisiert: vor 28 Minuten
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