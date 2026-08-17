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Graubünden
Reiseveranstalter erzählt vom Kutschen-Unfall
Reiseveranstalter erzählt vom Unfall
«Die Pferde wurden immer schneller»
Bei einem Ausflug einer Reisegruppe kam es am Samstagnachmittag zu einem tödlichen Unfall im Rosegtal.
Publiziert: vor 37 Minuten
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Aktualisiert: vor 28 Minuten
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Ralph Donghi
Reporter News
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