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Polizeisprechern in Thusis GR
«Wir wissen nicht, ob die Vermissten im Haus sind»

Heftiger Grossbrand in Thusis: In der Nacht auf Freitag brannte es in einem mehrstöckigen Haus. Flammen und Rauch waren weit sichtbar. Fünf Personen werden vermisst.
Publiziert: 11:19 Uhr
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