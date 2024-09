Ein neues Ranking hat die teuersten Airbnbs in Europa enthüllt. Auf den ersten Platz schafft es eine Schweizer Unterkunft. Wer dort übernachten will, muss richtig tief in die Tasche greifen.

Kurz zusammengefasst Carlton Penthouse Suite: teuerste Airbnb-Unterkunft in Europa

Luxuriöse Ausstattung: Butler, Sauna, 360-Grad-Blick, privater Lift

Das Reiseportal Meersburg hat ein Ranking mit den teuersten Airbnb-Unterkünften in Europa veröffentlicht. Auf dem ersten Platz bei den Protz-Airbnbs landete eine Bleibe in der Schweiz. Wer in die Carlton Penthouse Suite einchecken will, muss stolze 20'671 Franken überweisen – pro Nacht wohlgemerkt.

Das luxuriöse 386-Quadratmeter-Penthouse für maximal sechs Gäste liegt am Ufer des Sees von St. Moritz GR, ist umgeben von den Schweizer Alpen. Es befindet sich auf der achten Etage des Hotel Carlton im Bündner High-Society-Dorf. Im Preis enthalten sind neben der Übernachtung auch ein Butler, eine Haushälterin, der Zmorge, eine Sauna und ein direkter Zugang zur Skipiste. Fünf Balkone und ein 360-Grad-Blick auf See und Berge verwöhnen die Gäste auch visuell. Im Wohnzimmer kann man sich nach dem Wintersport an einem Kamin aufwärmen. «Nach einem Tag Skifahren kannst du dich neben einem tosenden Feuer kuscheln und die Aussicht geniessen», schreibt das Hotel dazu auf Airbnb.

Carlton Penthouse Suite kann ab 8. Dezember gebucht werden

Wer im Aufzug ungestört bleiben will, nutzt einfach den privaten Lift. Die Gäste können zudem zwischen drei Schlafzimmern, jedes mit eigenem Marmorbad mit Regendusche, wählen. Die Möbel in der pompösen Bleibe sind massgefertigt, venezianische Stuckdecken runden das edle Ambiente ab. Im Preis ebenfalls inbegriffen ist ein 24-Stunden Limousinenservice. Haustiere dürfen die gut betuchten Gäste ebenfalls mitbringen.

Über Bewertungen verfügt das Teuer-Airbnb auf der Buchungsplattform noch nicht. Allerdings ist es bis zum 7. Dezember nicht für Buchungen über Airbnb verfügbar. «Das liegt daran, dass das Hotel Carlton nur von Dezember bis März geöffnet ist», erklärt Constanze Märzheuser, Director of Public Relations der Hotelgruppe Tschuggen Collection, zu der auch das Hotel Carlton gehört, auf Blick-Anfrage. Seit zwei Jahren werde die Suite schon auf Airbnb Luxe, einer Sonderkategorie für äussergewöhnlich luxuriöse Unterkünfte auf der Webseite, angeboten.

«Die Carlton Penthouse Suite wird von unserem internationalen Gäste-Klientel sehr geschätzt», verrät Märzheuser. Wie häufig die Suite gebucht wird, dazu will sie keine Auskunft geben. In der Vorweihnachtszeit zwischen dem 8. und 23. Dezember sind noch Übernachtungen möglich und dann nach Weihnachten vom 8. Januar an.

Irland und Frankreich in den Top 3

Auf den zweiten Platz im Ranking schaffte es das Chalet Raven in Frankreich mit einem Übernachtungspreis von «nur» 18'759 Franken. Auf dem dritten Platz rangiert das Castle Luttrellstown in Irland, eine Burg mit 20 Schlafzimmern und eigenem Golfplatz. Der Preis? 17'813 Franken pro Nacht.

Das Hotel Carlton gibt es seit 1913. Der Wellnessbereich erstreckt sich über drei Etagen. Eine Nacht im Deluxe Doppelzimmer kostet um die 1500 Franken.