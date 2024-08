Die Familienferien in Florenz sollten unvergesslich werden. Das wurden sie auch – allerdings anders, als geplant.

Dass eine Florenz-Reise Ende Juli nicht die beste Idee ist, war uns klar. Auf die Gluthitze waren wir vorbereitet, 37 Grad sollten uns die Laune nicht verderben. Leider sorgte etwas anderes für schlechte Laune: Die Unterkunft, die wir via Airbnb gebucht hatten, entpuppte sich als Bruchbude.

Das Inserat sah vielversprechend aus: «Historisches Villenhaus mit privatem Swimmingpool» lautete der Titel. Die Bilder des rund 600 Jahre alten Palazzos und die Bewertungen (4,64 von 5 Sternen) überzeugten uns. Hier wollten wir mit insgesamt sechs Erwachsenen und zwei Kindern den 60. Geburtstag meiner Mutter feiern.

Knapp 7000 Franken zahlten wir für zwei Wochen – und erlebten vor Ort eine böse Überraschung. Die angeblichen Antiquitäten waren heruntergekommen, die Sofagarnitur zerfetzt und dreckig. In der Küche bot sich ein ähnliches Bild: Schranktüren fehlten, sämtliche Teller waren angeschlagen, die Pfannen zerkratzt und auch der Kühlschrank hatte seine besten Zeiten hinter sich.

In einem der Schlafzimmer liess sich das Fenster nicht öffnen. Der Airbnb-Gastgeber rückte an und reparierte es – danach liess es sich nicht mehr schliessen. Auch das Öffnen der Schranktüren war alles andere als einfach, mehrfach hatten wir Griffe in der Hand. Dasselbe passierte uns bei den Zimmertüren.

Steckdose kommt aus der Wand

Die Badezimmer wurden gefühlt zuletzt in der Renaissance saniert. Beim Versuch, den Föhn wieder vom Strom zu nehmen, kam die Steckdose gleich mit aus der Wand. Dafür sorgte der Wand-Spülkasten beim WC (nur für kleinere Personen geeignet) bei den Temperaturen für eine Erfrischung – man bekam eine Gratis-Dusche nach dem Spülvorgang.

Gratis war ausserdem der Ausschlag, den meine sechsjährigen Zwillinge nach dem Baden im Pool bekamen. Die gegerbte Haut der älteren Mitreisenden blieb immerhin verschont. Darauf angesprochen, wiegelte der Vermieter ab.

Gastgeber ist Superhost

Der Italiener (33) ist bereits seit 13 Jahren Gastgeber bei Airbnb, wird auf der Plattform sogar als Superhost eingestuft. Mit diesem Programm belohnt Airbnb die am besten bewerteten und erfahrensten Vermieter. Die Kriterien fasst Airbnb auf Blick-Anfrage zusammen: mindestens zehn Aufenthalte, Antwortrate von 90 Prozent, Stornierungsrate unter einem Prozent, Gesamtbewertung von mindestens 4,8 von 5 Sternen. In diesem Fall hatte der Gastgeber 4,64 Sterne – überprüft wird der Status viermal pro Jahr.

Dass die schriftlichen Bewertungen nicht immer hilfreich sind, zeigt dieses Beispiel. Hätten andere Gäste bereits Bilder gepostet, wären wir vermutlich nicht in die Falle getappt. Warum das nicht möglich ist, kann Airbnb auf Anfrage nicht konkret beantworten. Man wolle aber prüfen, ob das künftig möglich sein wird.

Das rät Airbnb im Ernstfall

Während unseres Aufenthalts haben wir den Gastgeber mit mehreren Missständen konfrontiert, irgendwann haben wir aufgegeben. Zu gross ist die Sorge, sich mit so vielen Personen in der Hochsaison eine neue Unterkunft suchen zu müssen – und womöglich auf weiteren Kosten sitzenzubleiben. Hier verweist Airbnb gegenüber Blick auf sein Aircover-Programm. Entspreche eine Unterkunft nicht den Vorstellungen, helfe der Kundenservice bei der Suche nach einem Ersatz – oder entscheidet über eine allfällige vollständige oder anteilige Rückerstattung. Dafür solle man unbedingt alle Missstände fotografieren und dokumentieren.

Der Kundenservice hat sich unseres Falls mittlerweile angenommen. Ob wir einen Teil der Kosten zurückbekommen, wissen wir noch nicht.

