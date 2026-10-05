In Maienfeld ist am Sonntagnachmittag ein Töfffahrer mit einer Signaltafel kollidiert. Er stürzte und wurde ins Spital transportiert.

Janine Enderli Redaktorin News

Der 23-Jährige fuhr um 17.20 Uhr auf der Luzisteigstrasse von Maienfeld GR in Richtung Landquart GR. Knapp einen Kilometer nach der Verzweigung nach Jenins führte er ein Überholmanöver aus.

Die Gegenfahrspur war aufgrund einer örtlichen Veranstaltung in Richtung Maienfeld gesperrt. Beim Überholmanöver kollidierte er mit einem auf der Gegenfahrspur aufgestellten Fahrverbotssignal und stürzte.

Noch vor dem Eintreffen des aufgebotenen Rettungsdienstes Schiers gelangten zwei von der Veranstaltung kommende Ambulanzteams der Rettung Chur zur Unfallstelle. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst Schiers versorgten sie den Verletzten und transportierten ihn ins Spital nach Schiers. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genaue Unfallursache ab.