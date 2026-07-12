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Leservideo zeigt Flammen
Gebäude in Fideris GR brennt

In Fideris ist am Sonntagnachmittag ein heftiger Brand in einem Gebäude ausgebrochen. Die Rauchentwicklung ist beträchtlich.
Publiziert: vor 6 Minuten
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