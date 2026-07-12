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Graubünden
Scheune brennt in Fideris GR
Leservideo zeigt Flammen
Gebäude in Fideris GR brennt
In Fideris ist am Sonntagnachmittag ein heftiger Brand in einem Gebäude ausgebrochen. Die Rauchentwicklung ist beträchtlich.
Publiziert: vor 6 Minuten
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