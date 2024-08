1/7 Nicht nur Andreas Caminada verlangt saftige No-Show-Gebühren.

No-Shows sind der Albtraum der Gastronomie: Immer mehr Lokale in der Schweiz haben genug davon und greifen zu drastischen Massnahmen. So auch das Suvretta House in St. Moritz, das Hotel Widder in Zürich und das Restaurant Oz in Fürstenau, wie «20 Minuten» berichtet. Die Gebühren für unentschuldigtes Nichterscheinen können bei bis zu 350 Franken liegen.

Wer im Suvretta House in St. Moritz einen Tisch reserviert und nicht erscheint, ohne vorher Bescheid zu geben, muss tief in die Tasche greifen. «Wir möchten Sie gerne darauf aufmerksam machen, dass eine Stornogebühr von 150 Franken pro Person anfällt, falls Sie die Reservierung nicht wahrnehmen, ohne vorher storniert zu haben», heisst es in E-Mails des 5-Sterne-Hotels. Wer also zu zweit reserviert und nicht auftaucht, zahlt 300 Franken, wie «Inside Paradeplatz» schreibt. Das Suvretta House bestätigt auf Anfrage von «20 Minuten» die Gebühr und betont, dass viele Hotels ähnlich verfahren.

Caminada greift durch

Auch das Hotel Widder in Zürich hat klare Regeln: Gäste müssen 48 Stunden im Voraus stornieren, sonst droht eine Gebühr von 200 Franken pro Person, wenn der Tisch nicht anderweitig vergeben werden kann. Diese Praxis wurde 2020 eingeführt, um leere Tische, Food Waste und Umsatzeinbussen zu vermeiden. «Die Gebührenhöhe liegt unter dem Preis für ein Menü und ist im Vergleich mit anderen Gourmet-Restaurants keine Seltenheit», erklärt das Hotel. Ein unbesetzter Tisch habe erhebliche wirtschaftliche Folgen.

Im Schloss Schauenstein von Starkoch Andreas Caminada (47) ist die Regelung noch strenger. Wer dort ein Zimmer bucht, reserviert automatisch auch einen Platz im Gourmet-Restaurant. Bei einer Annullation bis 21 Tage vor Anreise fallen neben dem Hotelpreis zusätzlich 350 Franken pro Person für den Tisch an. Bis 14 Tage vor Anreise entfällt die Hotelgebühr, die Restaurantgebühr bleibt jedoch bestehen. Für Gruppen von mehr als sechs Personen gelten dieselben Bedingungen. Und auch, wer den Tisch ohne Hotelzimmerbuchung abbestellt, muss die No-Show-Gebühr berappen.

Auch im Restaurant Oz in Fürstenau sollte man besser erscheinen. Bis 14 Tage vor dem Anreisedatum kostet das Nichterscheinen ansonsten 250 Franken pro Person. «Bei Versäumnis oder Stornierung des Aufenthalts durch jeglichen Grund des Gastes, insbesondere durch Krankheit oder Unfall, greifen die Stornierungsbedingungen weiterhin», steht in den AGBs. Die Genuss Werkstatt AG rät daher zu einer Reiseversicherung, um allfällige Stornierungskosten zurückerstattet zu bekommen.