Frontalkollision bei Maienfeld GR – zwei Verletzte

Auf der Steigstrasse in Maienfeld GR sind am Freitag zwei Autos frontal zusammengestossen. Beide Autofahrer wurden verletzt und mussten ins Spital gebracht werden.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Freitag kurz vor 17 Uhr ist es auf der Steigstrasse in Maienfeld GR zu einem Verkehrsunfall mit zwei Personenwagen gekommen. Ein 60-jähriger Lenker fuhr von Maienfeld in Richtung St. Luzisteig, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

Unterhalb des Heidibrunnens geriet der Mann nach ersten Erkenntnissen mit seinem Auto über die Fahrbahnmitte. In der Folge kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Am Steuer dieses Autos sass eine 54-jährige Lenkerin.

Blut- und Urinprobe angeordnet

Beide Fahrzeuglenkende wurden bei der Kollision verletzt. Ein Notarzt aus Chur sowie die Rettungsdienste Chur und St. Gallen versorgten die Verletzten vor Ort. Anschliessend wurden sie ins Kantonsspital Chur beziehungsweise ins Spital Grabs gebracht.

Neben dem Rettungsdienst standen auch ein Abschleppdienst und die Feuerwehr Landquart im Einsatz. Die Feuerwehr rückte mit drei Einsatzfahrzeugen und 14 Personen aus.

Beim 60-jährigen Lenker wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genauen Umstände des Unfalls ab.