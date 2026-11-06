Darum gehts
- Am Dienstag kam ein Auto am Flüelapass von der Strasse ab und stürzte rund 90 Meter in die Tiefe
- Vom Fahrzeug blieb nach dem Sturz nur wenig übrig, der Wagen wurde völlig zerstört aufgefunden
- Der Fahrer überlebte den Unfall unverletzt, die Kantonspolizei Graubünden bestätigt den Einsatz
Janine EnderliRedaktorin News
Ein völlig zerstörtes Auto, ein steiler Abhang und ganz viel Glück: Am Flüelapass kam es am Dienstag zu einem schweren Unfall.
Ein Fahrzeug war Richtung Flüelapass Hospiz unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. In der Folge stürzte der Wagen mehrere Meter in die Tiefe. Laut einem Leserreporter waren es rund 90 Meter.
Fahrer überlebt Horror-Sturz
Ein Sturz, der fatal hätte enden können. Doch der Fahrer überlebte den Unfall wie durch ein Wunder unverletzt.
Die Kantonspolizei Graubünden bestätigt auf Anfrage einen entsprechenden Einsatz. Das Fahrzeug wurde im Anschluss von einem Abschleppunternehmen geborgen.