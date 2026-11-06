Es ist ein Unfall, der auch ganz anders hätte enden können. Am Dienstag kam ein Auto am Flüelapass von der Strasse ab und stürzte rund 90 Meter in die Tiefe. Vom Fahrzeug blieb nicht mehr viel übrig.

Auto kommt von Strasse ab und stürzt 90 Meter in die Tiefe

Auto kommt von Strasse ab und stürzt 90 Meter in die Tiefe

Darum gehts Am Dienstag kam ein Auto am Flüelapass von der Strasse ab und stürzte rund 90 Meter in die Tiefe

Vom Fahrzeug blieb nach dem Sturz nur wenig übrig, der Wagen wurde völlig zerstört aufgefunden

Der Fahrer überlebte den Unfall unverletzt, die Kantonspolizei Graubünden bestätigt den Einsatz

Janine Enderli Redaktorin News

Ein völlig zerstörtes Auto, ein steiler Abhang und ganz viel Glück: Am Flüelapass kam es am Dienstag zu einem schweren Unfall.

Ein Fahrzeug war Richtung Flüelapass Hospiz unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. In der Folge stürzte der Wagen mehrere Meter in die Tiefe. Laut einem Leserreporter waren es rund 90 Meter.

Fahrer überlebt Horror-Sturz

Ein Sturz, der fatal hätte enden können. Doch der Fahrer überlebte den Unfall wie durch ein Wunder unverletzt.

Die Kantonspolizei Graubünden bestätigt auf Anfrage einen entsprechenden Einsatz. Das Fahrzeug wurde im Anschluss von einem Abschleppunternehmen geborgen.