Leservideo zeigt Feuerwehreinsatz
Brand in Flims GR:Leservideo zeigt Feuerwehreinsatz

Flammen schiessen aus Dach
Feuerwehr wegen Brand in Flims GR im Einsatz

Am Freitag ist die Feuerwehr in Flims GR zu einem Brand gerufen worden. Bilder zeigen Flammen im Dachstock. Angaben zu allfälligen Verletzten liegen noch nicht vor.
Publiziert: 17:12 Uhr
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Die Kantonspolizei Graubünden bestätigt den Feuerwehreinsatz.
Foto: Blick-Leserreporter
Georg NopperRedaktor News

Alarm in der Bündner Gemeinde Flims: Am Freitagnachmittag ist der Dachstock eines Hauses in Brand geraten. Eine dicke Rauchsäule stieg in den Himmel. 

Aufnahmen eines Leserreporters zeigen, wie Flammen aus dem Dach schiessen. Auch Einsatzkräfte und ein Feuerwehrauto sind am Brandort zu sehen. 

Kantonspolizei-Sprecherin Anita Senti bestätigte den Brand am späten Nachmittag auf Anfrage. Der Löscheinsatz der Feuerwehr sei noch im Gang, hiess es weiter.

Angaben zur Brandursache, zur Schadenshöhe und zu allfälligen Personenschäden liegen bisher nicht vor. Weiter Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. 

+++ Update folgt +++

