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Feuer Tschappina GR
Drohne filmt brennendes Bauernhaus

Am Montagabend brannte es in einem Bauernhaus in der Bündner Gemeinde Tschappina. Verletzt wurde niemand, doch das Haus brannte vollständig aus.
Publiziert: vor 5 Minuten
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