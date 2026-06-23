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Graubünden
Drohne filmt Brand in Bauernhaus in Tschappina GR
Feuer Tschappina GR
Drohne filmt brennendes Bauernhaus
Am Montagabend brannte es in einem Bauernhaus in der Bündner Gemeinde Tschappina. Verletzt wurde niemand, doch das Haus brannte vollständig aus.
Publiziert: vor 5 Minuten
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