Drohender Bergsturz Brienz GR erneut gesperrt – Dorf darf nicht mehr betreten werden

Das Bündner Dorf Brienz ist wegen Bergsturzgefahr am Montag erneut gesperrt worden. Zuletzt beschleunigten sich Gesteinsmassen am Berg über dem Dorf so stark, dass sie abzustürzen drohen.

Publiziert: vor 47 Minuten