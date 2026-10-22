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Er musste zu Fuss ins Tal getragen werden
Quad kippt um – Fahrer (58) schwer verletzt

Am Mittwoch ist es in Curaglia GR zu einem Selbstunfall mit einem Quad gekommen. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt.
Publiziert: vor 4 Minuten
Der Mann musste zu Fuss ins Tal getragen werden.
Foto: Kapo GR
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Janine EnderliRedaktorin News

Ein 58-Jähriger war im Gebiet Val Mulina GR mit einem Quad unterwegs, als dieser auf einem Feldweg von der Fahrbahn abkam und umkippte.

Dabei wurde der Mann unter dem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr Sursassiala sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes Surselva konnten den Verunfallten bergen und erstversorgen.

Aufgrund des schwierigen Geländes wurde er zu Fuss ins Tal getragen und anschliessend mit einem Helikopter der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen.

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