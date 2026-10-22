Am Mittwoch ist es in Curaglia GR zu einem Selbstunfall mit einem Quad gekommen. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Er musste zu Fuss ins Tal getragen werden

Janine Enderli Redaktorin News

Ein 58-Jähriger war im Gebiet Val Mulina GR mit einem Quad unterwegs, als dieser auf einem Feldweg von der Fahrbahn abkam und umkippte.

Dabei wurde der Mann unter dem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr Sursassiala sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes Surselva konnten den Verunfallten bergen und erstversorgen.

Aufgrund des schwierigen Geländes wurde er zu Fuss ins Tal getragen und anschliessend mit einem Helikopter der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen.