Am Samstagabend hat die Kantonspolizei Graubünden in Cinuos-chel drei rumänische Staatsangehörige in einem Lieferwagen kontrolliert. Im Fahrzeug fand die Polizeipatrouille mutmassliches Diebesgut im Wert von mehreren zehntausend Franken.

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz vor 23 Uhr hielt eine Polizeipatrouille einen Lieferwagen auf der Hauptstrasse in Cinuos-chel GR an. Zuvor war das Fahrzeug der Patrouille wegen des verdächtigen Verhaltens seiner Insassen aufgefallen. Bei der Kontrolle entdeckten die Polizeikräfte im Laderaum zahlreiche Baumaschinen, weshalb der Lieferwagen und seine Insassen für eine eingehende Kontrolle zum Polizeistützpunkt Oberengadin-Bergell nach Samedan gebracht wurden.

Deliktsgut aus vier Diebstählen

Die Ermittlungen ergaben, dass die mitgeführten Gegenstände aus vier Diebstählen im Oberengadin stammen. Es konnten mehrere Dutzend hochwertige Baumaschinen und zwei E-Bikes sichergestellt und den sechs geschädigten Parteien bereits wieder zurückgegeben werden.

Die Staatsanwaltschaft Graubünden ordnete die vorläufige Festnahme der drei rumänischen Staatsangehörigen im Alter von 32, 38 und 46 Jahren an. Nach der Bezahlung eines Depositums und der Aushändigung einer Wegweisung durch das Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden wurden die teilweise geständigen Männer aus der Haft entlassen.