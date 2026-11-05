Auf einem privaten Parkplatz in Chur ist eine Frau von einem Lieferwagen erfasst worden. Sie erlitt schwere Verletzungen und starb am Folgetag im Kantonsspital Graubünden. Die Polizei sucht Zeugen.

Janine Enderli Redaktorin News

Auf einem privaten Parkplatz an der Aspermontstrasse in Chur ist es am Mittwoch am späteren Morgen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine Frau kollidierte mit einem Lieferwagen und wurde dabei schwer verletzt, wie die Stadtpolizei Chur mitteilt.

Die Stadtpolizei wurde kurz vor Mittag nachträglich über den Unfall informiert und rückte umgehend aus. Die schwer verletzte Frau war zu diesem Zeitpunkt bereits durch die Rettung Chur erstversorgt worden. Anschliessend wurde sie ins Kantonsspital Graubünden gebracht.

Polizei sucht Zeugen

Trotz medizinischer Behandlung starb die Frau am Folgetag an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Angaben zur Identität der Frau oder zur Lenkerin oder zum Lenker des Lieferwagens machte die Polizei nicht.

Der genaue Unfallhergang wird durch die Stadtpolizei Chur zusammen mit der Staatsanwaltschaft Graubünden untersucht. Die Polizei sucht Zeugen. Personen, die den Unfall auf dem privaten Parkplatz an der Aspermontstrasse beobachtet haben oder Angaben zum Hergang machen können, sollen sich melden.