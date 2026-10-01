Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Am Mittwochabend verlor ein Autofahrer bei Bonaduz eine Leiter
- Sie fiel auf der Autostrasse Richtung Chur vom Dach
- Ein Folgeauto war nicht mehr fahrbar; die Polizei ermittelt.
Mattia JutzelerRedaktor News
Kurioser Unfall im Kanton Graubünden. Am Mittwochabend hat ein Autofahrer beim Transport einer Leiter wohl nicht richtig aufgepasst. Der Mann fuhr kurz nach 18 Uhr von Bonaduz GR kommend auf der Autobahn in Richtung Chur.
Rund 500 Meter nach dem Beginn der Autobahn verlor er eine auf dem Autodach mitgeführte Leiter. Das nachfolgende Auto fuhr über die Leiter und wurde dabei so beschädigt, dass es nicht mehr fahrbar war. Es wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Die Kantonspolizei Graubünden klärt ab, wie sich die Leiter vom Fahrzeug lösen konnte.