In Brienz GR gilt wieder Phase Rot

1/5 Das Dorf wurde erstmals im November 2024 evakuiert. Foto: KEYSTONE

Janine Enderli Redaktorin News

Die Gemeinde Brienz GR kehrt zurück in die Phase Rot. Die Situation im Bündner Bergdorf hat sich nach Niederschlägen von Anfang Mai und dem Pfingstwochenende deutlich verschärft.

«Der Bereich «Plateau» hoch über dem Dorf hat sich seit dem Winter kontinuierlich und nach den Niederschlägen der vergangenen sechs Wochen stark beschleunigt», erklärt die Gemeinde in einer Medienmitteilung. «Die Gefahr eines grossen Bergsturzes und eines schnellen Schuttstroms ist stark gestiegen.» Das Dorf könne deshalb bis auf Weiteres nicht mehr regelmässig betreten werden.

Gemeinde will noch am Freitag informieren

Der Gemeindeführungsstab Albula/Alvra ist besorgt über die Entwicklung der Geschwindigkeiten in der Rutschung Berg oberhalb von Brienz/Brinzauls. Der östliche Teil des «Plateaus» oberhalb der riesigen Schutthalde hat sich in den vergangenen Wochen so stark beschleunigt, dass er laut Geologen und Naturgefahrenexperten in den kommenden Wochen abstürzen kann.

Brienz wurde erstmals im November 2024 evakuiert. Zuletzt war es den Bewohnern möglich, das Dorf tagsüber zu betreten und beispielsweise die Landwirtschaftsflächen zu bewirtschaften. Doch am Montag wurde das untersagt. Nun ist das Dorf also wieder in der Phase Rot.