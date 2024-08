Am Samstagmittag hat sich auf der A13 ein grösserer Stau in beide Richtungen gebildet. Autofahrer brauchen Geduld.

Autoschlange in beide Richtungen – Zeitverlust von bis zu einer Stunde

Luftaufnahme: Der Stau auf der A13.

Am Samstag erlebt die Schweiz ein veritables Verkehrschaos auf den Autobahnen. Vor allem auf der A2 mussten Autofahrer am Morgen starke Nerven haben.

Auf bis zu elf Kilometern staute es sich vor dem Gotthard-Nordportal in Richtung Süden. Zudem wurde der Seelisbergtunnel nach einem tödlichen Unfall Richtung Norden gesperrt. Kurz darauf kam es dann auch noch auf der Axenstrasse zu einer Kollision mit drei beteiligten Fahrzeugen. Die Folge: Eine komplette Sperrung. In der Folge wurde der Gotthardstrassentunnel in Richtung Norden zeitweise gesperrt.

Stau auf A13 und A2

Gegen Mittag staute es sich dann auch auf der A13 massiv. Der Touring-Club Schweiz meldete um 11.30 Uhr zwischen Thusis-Süd und Andeer GR in beiden Richtungen Stau, weil ein Fahrzeug eine Panne gehabt hatte. Der TCS schrieb auf X von einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde. Die Meldung war auch um 13 Uhr noch gültig.

Der grosse Stau blieb auch einem Leserreporter nicht verborgen. Auf einer Luft-Aufnahme sind unzählige in der Blechlawine stehende Fahrzeuge zu sehen. «Es staut sich sogar bis in das Dorf Zillis. Es herrschte für rund zwei Stunden ein Verkehrschaos. Jetzt läuft der Verkehr aber langsam wieder an», berichtet er.