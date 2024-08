Schweizer (55) rast bei Segnas GR mit 154 km/h

Der Raser ist seinen Führerausweis los. (Symbolbild)

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstagnachmittag hat die Kantonspolizei Graubünden in Segnas einen Raser angehalten. Er war mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Oberalpstrasse in Richtung Disentis unterwegs, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Auto des Schweizers (55) wurde nach 15 Uhr mit einer Geschwindigkeit von 154 km/h netto vom Messgerät gemessen. Damit überschritt der Lenker die allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h ausserorts um 74 km/h netto.

Als Raser gilt, wer im konkreten Fall die Höchstgeschwindigkeit um netto 60 und mehr km/h überschreitet. Die Kantonspolizei Graubünden hielt den Mann an, entzog dessen Führerausweis auf der Stelle und bringt ihn bei der Staatsanwaltschaft Graubünden zur Anzeige.