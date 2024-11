1/6 Brienz GR wird erneut evakuiert. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Brienz GR muss erneut evakuiert werden wegen Schuttstrom-Gefahr

Elisabeth Arpagaus bleibt optimistisch trotz Evakuierung

80 bis 90 Menschen müssen ihre Häuser verlassen

Marian Nadler Redaktor News

vor 3 Minuten vor 3 Minuten Plateau wird wohl oben bleiben «Wenn es gefährlicher wird, dauert es nicht nur Monate, sondern viel, viel länger», warnt ein Fragesteller. Geologe Stefan Schneider versucht zu beruhigen: «Als die Insel abging, war es ein grösserer Stresstest als jetzt die Schutthalde.» Das Plateau sollte laut dem Experten noch oben bleiben, selbst wenn die Schutthalde herunterkommen würde. vor 6 Minuten vor 6 Minuten «Sie sollten die Heizung anlassen» Jetzt stellen die Betroffene ihre Fragen. Wie es mit der Heizung aussieht, fragt ein Mann. «Sie sollten die Heizung anlassen», so die Antwort. «Es darf einfach nicht gefrieren. Das müssen Sie mit ihrem Installateur besprechen», sagt Christian Gartmann vom Führungsstab der Gemeinde Albula/Alvra. vor 8 Minuten vor 8 Minuten Hotel nimmt kurzfristig Betroffene auf Jürg Marguth von der Hotline für Betroffene hat das Wort. Das Hotel Albula & Julier habe sich für eine kurzfristige Unterbringung angeboten, erklärt er. Die Hotline sei immer besetzt, auch am Wochenende. vor 10 Minuten vor 10 Minuten Wer Betretungsverbot missachtet, muss bis zu 5000 Franken zahlen «Die Evakuierung von Haustieren liegt in der Verantwortung der Hausbesitzerinnen und -besitzer», teilt Porchet mit. «Es wurden bereits Sperrungen zu den Orten gebracht, wo sie am Sonntag installiert werden», bemerkt er. Im Betretungsfall droht eine Busse von bis zu 5000 Franken. vor 12 Minuten vor 12 Minuten Tipps für die Betroffenen Sollte sich ein Ereignis unmittelbar ankündigen, «würden wir mit Sirenen warnen», so Porchet. «Sie müssen sich darauf vorbereiten, dass sie mehrere Monate ausserhalb ihrer eigenen vier Wände wohnen müssen», hebt er hervor. «Es wird davon ausgegangen, dass Sie wieder zurückkehren können», schiebt er nach. «Leeren Sie Kühlschrank und Tiefkühler und denken Sie an Ihre wichtigen Dokumente», rät er. vor 14 Minuten vor 14 Minuten Ab Sonntag gilt absolutes Betretungsverbot Jetzt ist Pascal Porchet vom Amt für Militär und Zivilschutz dran. «Die Regierung will die Arbeiten im Projekt Umsiedlung vorantreiben», sagt er. Die Brienzerinnen und Brienzer sollen ihre Fragen, Probleme und Bedürfnisse an die Regierung herantragen. «Wir müssen in Kürze mit einem Ereignis rechnen», teilt Porchet mit und verweist auf die Phase Orange. Die Evakuierung betrifft das gesamte Dorf Brienz/Brienzauls. Ab Sonntag, 13 Uhr, wird die Phase Rot ausgerufen. Dann gilt ein absolutes Betretungsverbot, Strassensperren werden installiert. vor 21 Minuten vor 21 Minuten Bergsturz bis Tiefencastel bei Sprengung? Im Worst Case könnte sogar ein bis Tiefencastel reichender Bergsturz erfolgen, erläutert Huwiler. Eine spezialisierte Firma prüft nun erneut, ob es nicht doch eine Möglichkeit gebe, eine Sprengung auszulösen. «Bei den telefonischen Vorbesprechungen wurde ganz klar kommuniziert, dass es technisch nicht möglich ist», schliesst Huwiler seinen Wortbeitrag ab. vor 23 Minuten vor 23 Minuten Darum ist eine Sprengung nicht möglich Ein weiteres Problem: Die Arbeitssicherheit wäre nicht gewährleistet. «Wir schaffen es gar nicht, diese Sprengladung zu installieren», verdeutlicht Huwiler. Im schlimmsten Fall könnte das Sprenggut laut dem Naturgefahren-Experten auf die Rutschung stürzen und eine unkontrollierte Katastrophe auslösen. Eine Schuttlawine könnte Brienz dann zerstören – «für immer». Der betroffene Bereich am Berg. vor 26 Minuten vor 26 Minuten Für eine Sprengung bräuchte es Mega-Sprengladung Andreas Huwiler vom Amt für Wald und Naturgefahren des Kantons Graubünden doziert jetzt zu Sicherheitssprengungen. Es bräuchte 10'000 Bohrungen, um eine Sicherheitssprengung vornehmen zu können. Für die Sprengung bräuchte es 360 Tonnen Sprengmittel. vor 29 Minuten vor 29 Minuten Bewohner könnten Brienz erst in Monaten wieder betreten «Die aktuelle Situation kann über mehrere Monate andauern», unterstreicht Geologe Schneider. «Wir müssen davon ausgehen, dass diese Situation länger dauern wird.» Eine Aufhebung sei erst bei einer wesentlichen Veränderung am Berg möglich – «wenn die Schutthalde zum Stillstand kommt oder in einem Kollaps ins Dorf kommt». Weitere Einträge laden

Jetzt ist klar: Brienz muss ein weiteres Mal evakuiert werden. Zu gross ist die Befürchtung, dass ein Schuttstrom das Bündner Bergdorf komplett zerstört. 80 bis 90 Menschen müssen ihr Zuhause verlassen.

Im schlimmsten Fall kann das Dorf für mehrere Monate nicht mehr betreten werden. Bewohnerin Elisabeth Arpagaus (86) versucht, optimistisch zu bleiben. «Es kommt schon gut. Es muss ...», sagt sie.

Brienzerin kommt in Arosa unter

Sie ist bei ihrer Tochter in Arosa GR, knapp 55 Kilometer entfernt, untergekommen. Ihr Urgrosskind und Spaziergänge mit dem Familienhund lenken die pensionierte Pflegefachfrau ab. «Morgen gehe ich nochmals nach Brienz, nehme aber nur das Nötigste mit», bemerkt sie.

Einen Groll auf die Gemeinde hegt sie nicht. Sie fühlt sich gut informiert und unterstützt.

«Für die ist es auch nicht einfach. Man kann nicht sagen, ob das Dorf zerstört wird.» Man müsse zuversichtlich bleiben, mehr bleibe einem in der aktuellen Situation nicht übrig.

Gemäss Einschätzungen der Experten ist es am wahrscheinlichsten, dass sich die Lage wieder beruhigt. Ein Schuttstrom ist aber nicht auszuschliessen. Eine solche Steinlawine, die mit einer Geschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde oder mehr herunter donnern könnte, könnte das ganze Dorf zerstören.

Taxi-Unternehmer ist hässig auf Behörden

Anders als Arpagaus geht es Taxi-Unternehmer Pietro Lazzara (46), der seine Wut über die Evakuierung nicht versteckt. Er werde seine Familie in Sicherheit bringen, selber aber im Ort bleiben, kündigte er am Wochenende an. «Ich lasse mir das von den Behörden nicht mehr bieten. Und würde lieber unter den Steinen sterben!»

Er sagt am Dienstag, dass er noch keine Unterkunft für seine Frau und die sieben Kinder gefunden habe. «Vielleicht probiere ich es am Infoabend.»

2:05 Christian Gartmann: «Wir können den Bewohnern momentan keine Zuversicht geben»

Christian Gartmann vom Führungsstab der Gemeinde Albula/Alvra kann den Unmut von manchen Betroffenen in gewisser Weise nachvollziehen. «Es ist ein Ohnmachtsgefühl, kann ich mir vorstellen. Wir können den Menschen aktuell keine Sicherheit geben», sagt er. Die Aussicht, ihr Zuhause vielleicht für Monate verlassen zu müssen, scheint die Menschen laut Gartmann mehr zu belasten, sie mehr zu stören als beim letzten Mal.

Um 19 Uhr am Dienstagabend wird die Bevölkerung in der Schule Cumpogna in Tiefencastel weiter informiert. Schon am Samstag musste sich Gemeindepräsident Daniel Albertin bei einer ersten Infoveranstaltung viel Kritik anhören. Wird es diesmal anders sein?