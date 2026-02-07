DE
FR
Abonnieren

Gossau SG
Peta fordert Ende der Schimpansenzucht im Walter Zoo

Peta fordert ein Ende der Zucht von Schimpansen in dem Tierpark. Die Organisation vergleicht Zoohaltung mit lebenslanger Gefangenschaft von Menschen.
Publiziert: 06:55 Uhr
Kommentieren
1/4
Wie schlimm ist die Schimpansenzucht in Zoos? (Symbolbild)
Foto: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Darum gehts

  • Peta kritisiert Haltung von Schimpansen im Walter Zoo in Gossau SG
  • Die Organisation vergleicht Schimpansenhaltung mit lebenslanger Inhaftierung von Menschen
  • Nur 18'000 bis 65'000 westafrikanische Schimpansen leben noch in Freiheit
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Tierschutzorganisation Peta hat die Haltung von Schimpansen in Zoos kritisiert. Anlass dazu war die Geburt eines Schimpansenbabys im Walter Zoo in Gossau SG. In einer Mitteilung fordert Peta den Zoo auf, die Zucht von Menschenaffen zu beenden.

Mitte Januar kam im Walter Zoo ein westafrikanischer Schimpanse zur Welt. Dies teilte der Zoo in einem Communiqué mit. Darauf reagierte die Tierschutzorganisation am Dienstag mit Kritik.

Mehr zu Tieren
Kanton Graubünden tötet 35 Wölfe
Wolf
35 Wölfe in Graubünden getötet
Wilder Elefant tötet Tourist in thailändischem Nationalpark
Dickhäuter greift Camper an
Wilder Elefant tötet Tourist bei Morgenübungen
Hundehalter legt sich mit Stewardess an – 791 Franken Busse
Tierisch Ärger mit der Swiss
Hundehalter legt sich mit Stewardess an – 791 Franken Busse
Wölfe reissen in Graubünden 217 Nutztiere
Im vergangenen Jahr
Wölfe reissen in Graubünden 217 Nutztiere

Schimpansenbaby als Publikumsmagnet

Peta vergleicht die Gefangenhaltung von Menschenaffen in Zoos allgemein mit einer lebenslangen Inhaftierung eines Menschen. Bei den Tieren komme es dadurch immer wieder zu plötzlichen Todesfällen, Verhaltensstörungen und anderen Krankheiten.

Laut dem Walter Zoo sind westafrikanische Schimpansen akut vom Aussterben bedroht. Schätzungen gehen von nur noch 18’000 bis 65’000 Individuen in der Natur aus. Die Geburt des Schimpansen in Gossau zeige daher auch die Wichtigkeit von Zoos für den Erhalt bedrohter Arten. Die Tierschutzorganisation spricht ihrerseits davon, dass das Schimpansenbaby als Publikumsmagnet missbraucht werde.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen