Schimpansenbaby kommt im Walter Zoo zur Welt

Der Zoo in Gossau SG beherbergt einige westafrikanische Schimpansen. Es ist die erste Geburt eines Schimpansen im Walter Zoo seit 2018.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Walter Zoo in Gossau ist Mitte Januar ein westafrikanischer Schimpanse zur Welt gekommen. Einen Namen hat das männliche Tierbaby noch keinen. Es ist die erste Geburt eines Schimpansen im Gossauer Zoo seit 2018.

Das Schimpansenbaby wurde in der Nacht auf den 13. Januar geboren. Sowohl das Jungtier als auch seine Mutter sind wohlauf, schrieb der Kommunikationsverantwortliche des Zoos, Thomas Harder, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA und bestätigte damit einen Bericht von 20 Minuten online.

Mit dem Neuzugang leben insgesamt elf westafrikanische Schimpansen im Zoo. Das Baby werde durch seine Mutter, die bereits zwei Jungtiere grosszog, gut umsorgt. Auch der älteste Schimpanse sei trotz seines Alters von 49 Jahren und entsprechender Altersbeschwerden nochmals aufgeblüht und stehe der Mutter zur Seite. «So ist er Vorbild für die beiden jungen Männchen in der Gruppe», schrieb Harder weiter.

Die Geburt führte auch zu Veränderungen innerhalb der Hierarchien der erwachsenen Tiere. Schimpansen reagierten darauf aufgrund ihrer komplexen sozialen Strukturen sensibel, so Harder. «Derzeit liegt der Fokus darauf, Ruhe und Stabilität innerhalb der Schimpansengruppe zu gewährleisten.»

Die westafrikanischen Schimpansen sind gemäss Harder akut vom Aussterben bedroht. Schätzungen gehen von nur noch 18’000 bis 65’000 Individuen in der Natur aus. Die Geburt des Schimpansen zeige daher auch die Wichtigkeit von Zoos zum Erhalt von bedrohten Arten.

In den letzten Wochen gab es im Walter Zoo gleich mehrmals Nachwuchs, etwa bei den Kurzohrrüsselspringern, Zwergseidenäffchen, Streifenwiesel und Buntbarschen. Jungtiere dürfte es demnächst zudem bei den Springtamarinen und den Flamingos geben, so Harder weiter.