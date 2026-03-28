Während der Fahrt geriet das Fahrzeug eines 62-jährigen Mannes auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen das Portal des Tunnels «Chessel» im Kanton St. Gallen. Der Lenker musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Gegen 11.20 Uhr geriet der Mann (62) aus Nesslau kommend mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und krachte ins Portal des Tunnels «Chessel», wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung am Samstag schreibt.

Der Lenker erlitt lebensdbedrohliche Verletzungen und wurde von der Strassenrettung aus dem Auto befreit, bevor die Rega ihn ins Spital flog.

Der Unfallhergang ist noch ungeklärt und wird von Kantonspolizei sowie Staatsanwaltschaft St.Gallen untersucht; die Strasse war stundenlang gesperrt mit Umleitung, Sachschaden belief sich auf Zehntausende Franken.