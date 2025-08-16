DE
Geniess das Badi-Weekend!
Nächste Woche dominieren Regen und Gewitter

Die momentane Hitzewelle könnte bald abgelöst werden von Regen. Alle Sonnenanbeter müssen schnell sein, nur das Wochenende verspricht Sommer satt. Ab Mittwoch klöpfts dann: Gewitter und die Temperaten sinken.
Publiziert: 11:04 Uhr
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
Nächste Woche sollte der Regenschirm wieder regelmässiger Begleiter werden.
Darum gehts

  • Hitzewelle endet nächste Woche mit Gewittern und sinkenden Temperaturen
  • Wochenende noch sommerlich, ab Mittwoch ungemütlich mit Regen und Gewittern
  • Temperaturen fallen ab Mittwoch auf 25 Grad, am Donnerstag möglicherweise 20 Grad
Angela RosserJournalistin News

Nichts als heisse Luft – könnte man in Bezug auf die letzten Tage sagen, wenns ums Wetter geht. Die Sonne heizt der Schweiz mächtig ein und viele Menschen ächzen unter den Temperaturen über 30 Grad. Wer nicht den ganzen Tag in der Badi liegen kann, flucht.

Für alle, die dem Sommer nichts abgewinnen können, kommt nächste Woche die langersehnte Erlösung. Die Temperaturen fallen und mit Gewitter und Regen kommt auch die nächste Abkühlung für die Natur. Wer den Sommer liebt, sollte ihn dieses Wochenende noch einmal voll auskosten.

Gewitter am Samstag

Während es am Samstag in der Deutschschweiz zwischen 25 und 29 Grad werden, klettert das Thermometer andernorts wieder auf über 30 Grad, wie etwa im Wallis. Aber schon in der zweiten Tageshälfte ziehen stellenweise Gewitter auf, wie SRF-Meteo schreibt. «Am Nachmittag nehmen die Quellwolken generell zu und aus Norden ziehen stellenweise Gewitter auf. Lokal sind grosse Regenmengen in kurzer Zeit und Sturmböen möglich», heisst es weiter.

Am Sonntag dominiert besonders auf der Alpensüdseite und im Engadin die Sonne und es bliebt trocken. Auf der Alpennordseite und im Wallis sieht das etwas anders aus. Der Sonntag startet verhangen und Niesel ist möglich. Ab Montag scheint aber auch hier wieder mehrheitlich die Sonne.

Ab Mittwoch sinkende Temperaturen

Ungemütlich für alle Sommer-Fans dürfte es danach werden. «Am Mittwoch ziehen beidseits der Alpen teils kräftige Schauer und Gewitter auf», schreibt SRF-Meteo. Auch am Donnerstag bleibt es eher bewölkt und nass und auch die Temperaturen gehen ab Mittwoch langsam auf 25 Grad zurück – Tendenz sinkend. Gemäss Stand jetzt heisst es, dass am Donnerstag teils nur noch mit gerade 20 Grad zu rechnen ist.

