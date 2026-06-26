In der Nähe des Festivalgeländes des Openair St. Gallen läuft ein Feuerwehreinsatz. Im nahe gelegenen Wald ist offenbar ein Feuer ausgebrochen. Bilder zeigen, wie nahe sich das Feuer beim Festgelände befindet.

Angela Rosser Journalistin News

Statt Gitarrenriffs und wummenden Bässen waren am Openair am Freitagabend kurz vor 21 Uhr Feuerwehrsirenen zu hören. Wie Blick-Leser berichten, brannte es im Wald – ganz in der Nähe des Festivalgeländes. Des Gelände musste gesperrt werden, um Platz für die Feuerwehrautos zu schaffen.

Auf Videos ist zu sehen, wie die Einsatzfahrzeuge an johlenden Menschen vorbeifahren. Wie das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Mittlerweile soll es aber bereits gelöscht sein. Ein Mitarbeiter der Bar Stars and Stripes sagt gegenüber Blick, dass sie die Feuerwehr gerufen haben, weil es im Wald brannte.

Gemäss unserer Redaktorin vor Ort normalisiert sich alles wieder und der Festivalbetrieb nimmt langsam wieder Fahrt auf. Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, Michael Principe, bestätigt den Einsatz gegenüber Blick.: «Es brannte auf rund zehn auf zehn Meter im Wald am Rand des Festivalgeländes».

Personen sind dabei keine verletzt worden. «Vereinzelte Zelte in der Nähe wurden vorsorglich evakuiert», sagt er. Die Brandursache wird von der Kantonspolizei St. Gallen ermittelt.